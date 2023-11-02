Краткая биометрия.

Цифровые платформы не хотят передавать нехранимые данные в ЕБС Рабочая группа по разработке нацпроекта «Экономика данных» до 2030 года предложила исключить необходимость передачи биометрии, собранной бизнесом в рамках антифрод-мероприятий, в Единую биометрическую систему (ЕБС).
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