ООН рассказала о пытках российских военнопленных ВСУшниками

Подавляющее большинство случаев применения пыток украинскими военными в отношении российских военнопленных происходит в неофициальных местах содержания под стражей и во время транзита в тюрьмы и СИЗО, говорится в периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.