Федеральное агентство новостей №1

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Мир без России: Киев с партнерами анонсировал саммит для урегулирования конфликта без участия Москвы

Мир без России: Киев с партнерами анонсировал саммит для урегулирования конфликта без участия Москвы

Киев совместно с лидерами стран союзников планируют организовать мировой саммит без участия России для обсуждения украинского плана прекращения конфликта.

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