Роснедра уверены в сохранении лидерства России в золотодобыче

Асламбек Гермаханов из Роснедр заявил на Восточном экономическом форуме, что Россия удержит ведущие позиции в золотодобыче ещё 30 лет благодаря запасам в 17,5 тысячи тонн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Британское гражда...
- Жители Германии о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым