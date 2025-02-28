Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Барышев
    США, сожрут и Зеленского и его "украину", они подъедают всех ослабевших и на этом наживаются, вот откуда все их "бога...«Вы должны быть б...
  • Татьяна Романова
    Я так понимаю, что дизлайки мне поставили либо те у кого зарплата начинается от двухсот тысяч в месяц, либо депутаты ...„Ты что, хочешь у...
  • Евгений
    Да увидит всякий, кому нравится лизать американскую жопу, в надежде на взаимную любовь, насколько это фатально.)) Ост...«Вы должны быть б...

"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского*

"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского*

Любое безнадёжное, уголовно наказуемое, но прибыльное дело вначале возглавляют "достойнейшие" бенефициары, а к концу во главе оказываются козлы отпущения Козёл отпущения – обязательная принадлежность любой серьёзной аферы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх