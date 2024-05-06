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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Неделя здоровья.

Неделя здоровья.

С 29.04.2024 по 03.05.2024 в государственном учреждении образования ´Средняя школа №31 г. Бобруйска´ прошла Неделя здоровьяНеделя здоровья проводится с целью повышения уровня информированности молодежи по вопросам сохранения и укрепления здоровья, пропаганде здорового образа жизни.

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