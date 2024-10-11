Никита Васильев: В Феодосии задержали очередного ждуна!

В Феодосии задержали очередного ждуна!30-летний житель Феодосии собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о местах расположения военных кораблей, находящихся в акватории Феодосийского залива, а также фотографии одной из воинских частей.
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