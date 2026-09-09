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Zeekr 7X: 200 000 произведенных машин и новая версия на 85 кВт·ч

Zeekr 7X: 200 000 произведенных машин и новая версия на 85 кВт·ч

Компания Zeekr, принадлежащая Geely, 8 сентября произвела 200-тысячный электрический кроссовер Zeekr 7X — почти через два года после начала массового производства модели.

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