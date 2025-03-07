Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 марта теплыми пожеланиями

На борту Международной космической станции русские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили женщин с 8 марта, пожелав им счастья и выразив благодарность за поддержку, которая вдохновляет на новые свершения.
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