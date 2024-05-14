Войти в историю или проиграть: Владимир Путин и Россия Верноподданнический стиль всегда с трудом давался, но вчерашнее приведение к присяге Верховного (простите, слово «инаугурация» изжогу вызывает) вызвало немало эмоций.
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