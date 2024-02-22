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Вот какие последствия могут ждать Россию после разрыва договора, который привел к объединению Германии

Вот какие последствия могут ждать Россию после разрыва договора, который привел к объединению Германии

Совет Федерации России поддержал идею денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года GLOBAL LOOK PRESS  Вчера 67K прочитали Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков поддержал идею денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года, также известный как «Два плюс четыре».

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