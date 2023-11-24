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Ярослав Нилов пообещал продолжить борьбу с вейпами, несмотря на позицию Кабмина

Госдума продолжит бороться за полный запрет на продажу в России электронных сигарет и вейпов, а также никонитосодорежащих и безникотиновых жидкостей для них, несмотря на несогласие правительства с соответствующим законопроектом, подготовленным ЛДПР.

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