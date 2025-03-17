Научное сообщество также заговорило о вреде массового завоза мигрантов для экономического развития страны ©

Руководство России, массово и безмерно запуская в Россию мигрантов из государств Средней Азии, СЧИТАЕТ, что таким образом они экономически поддерживают эти государства. Правда, в УЩЕРБ РОССИИ И РОССИЯНАМ... Но кто будет с этим считаться? Политика же - превыше всего... Только какая отдача будет? По роже, или прямиком нож в спину? И кому прилетит?

АЛ

Александр Лагуткин

Десятки миллионов чуждых по менталитету враждебных мигрантов, - это уничтожение будущего России и россиян. Они так и останутся средневековыми зверями.Что они сейчас творят в Сирии! За два дня насмерть забили палками двадцать тысяч алавитов и христиан!. Это не люди. Это слуги сатаны. И с тем же менталитетом к нам едут те,кто совсем недавно убивал русских у себя на родине самым жестоким образом. Только в Таджикистане были убиты более двух сотен тысяч русскоязычных. убивали целыми семьями. Мужчин убивали сразу. Женщин и детей сначала насиловали, перед тем как убить. И десятки миллионов этих потенциальных боевиков ИГИЛ сейчас уже в России. Нашим национал-предателям во власти нужно, чтобы и в России россиян убивали сотнями тысяч? Они делают все, чтобы наши внуки жили по палками шариатских патрулей. Этим десятки миллионов приехавших ваххабитов уже воинственно навязывают россиянам свои средневековые понятия и мечтают о халифате вместо России. Они не признают наших законов, ненавидят и россиян, и саму страну их приютившую.