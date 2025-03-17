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Научное сообщество также заговорило о вреде массового завоза мигрантов для экономического развития страны ©

Научное сообщество также заговорило о вреде массового завоза мигрантов для экономического развития страны ©

Мигранты вредят инновационному развитию экономики Дополнительные источники пополнения сокращающейся рабочей силы в России – трудовые мигранты и люди, продолжающие работать из-за повышения пенсионного возраста – это в основном работники с недостаточными или устаревшими компетенциями, отмечается в исследовании экспертов РАНХиГС.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Руководство России, массово и безмерно запуская в Россию мигрантов из государств Средней Азии, СЧИТАЕТ, что таким образом они экономически поддерживают эти государства. Правда, в УЩЕРБ РОССИИ И РОССИЯНАМ... Но кто будет с  этим  считаться?  Политика же - превыше всего... Только какая отдача будет? По роже, или прямиком нож в спину? И кому прилетит?
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1 д.
АЛ
Александр Лагуткин
Десятки миллионов чуждых по менталитету враждебных мигрантов, - это уничтожение будущего России и россиян.  Они так и останутся средневековыми зверями.Что они сейчас творят в Сирии!  За два дня насмерть забили палками  двадцать тысяч алавитов и христиан!.  Это не люди. Это слуги сатаны.  И с тем же менталитетом к нам едут те,кто совсем недавно убивал русских у себя на родине самым жестоким образом. Только в Таджикистане были убиты более двух сотен тысяч русскоязычных. убивали целыми семьями. Мужчин убивали сразу. Женщин и детей сначала насиловали, перед тем как убить. И десятки миллионов этих потенциальных боевиков ИГИЛ сейчас уже в России.  Нашим национал-предателям во власти нужно, чтобы и в России россиян убивали сотнями тысяч?  Они делают все, чтобы наши внуки жили по палками шариатских патрулей.  Этим десятки миллионов приехавших ваххабитов уже воинственно навязывают россиянам свои средневековые понятия и мечтают о халифате вместо России. Они не признают наших законов, ненавидят и россиян, и саму страну их приютившую.
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6 час.
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