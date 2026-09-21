Южная Корея нарастила поставки авиакеросина в Европу

По оценке аналитической компании Kpler, объем достиг 129 тыс. баррелей в сутки – это максимум с сентября 2022 года.
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