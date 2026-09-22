Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР

REUTERS/Ahn Young-joon/Pool Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал Соединенные Штаты ослабить санкции против Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) в обмен на то, что Пхеньян приостановит программы по созданию оружия.