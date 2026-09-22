Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР

REUTERS/Ahn Young-joon/Pool Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал Соединенные Штаты ослабить санкции против Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) в обмен на то, что Пхеньян приостановит программы по созданию оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Spiegel: Лавров з...
- ВИ Spiegel: Лавров з...
- ЛЛ Вучичу нашли ново...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым