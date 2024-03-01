Куда исчезла Кейт Миддлтон после операции? Пользователи соцсети Х выдвигают самые загадочные версии

Пользователи Интернета заинтересовались пропажей принцессы Уэльской из информационного пространства. фото: Legion MediaПоследнее публичное появление Кейт Миддлтон пришлось на Рождество, когда она традиционно вышла в свет с королевской семьей и своим мужем, принцем Уильямом.
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