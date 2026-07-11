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Год без связи: НАСА набирает добровольцев для «жизни» на Луне и Марсе

Год без связи: НАСА набирает добровольцев для «жизни» на Луне и Марсе

Прием заявок на участие в новом эксперименте, который поможет подготовить будущие пилотируемые экспедиции к Луне и Марсу, объявило Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

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