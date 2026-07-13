«Дроны будут возделывать землю»: оператор из Башкирии рассказал о боевом применении БПЛА и их мирном будущем

Война меняет не только технику, но и людей, которые ею управляют. Журналист Горобзор.ру вновь побеседовал с начальником службы БПЛА бригады «Сибирь» с позывным Тир и объяснил, почему 20-летние геймеры становятся элитой войск, чем боевой оператор отличается от гражданского пилота и как дрон «Баба-Яга» будет вспахивать землю.
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