«Дроны будут возделывать землю»: оператор из Башкирии рассказал о боевом применении БПЛА и их мирном будущем

Война меняет не только технику, но и людей, которые ею управляют. Журналист Горобзор.ру вновь побеседовал с начальником службы БПЛА бригады «Сибирь» с позывным Тир и объяснил, почему 20-летние геймеры становятся элитой войск, чем боевой оператор отличается от гражданского пилота и как дрон «Баба-Яга» будет вспахивать землю.