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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
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Агент о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Поздравляю всех любителей футбола в России с этим историческим событием! Артем останавливаться на достигнутом не собирается»

36-летний нападающий принял участие в товарищеском матче сборных России и Гренады (5:0). Он забил 31-й гол в составе национальной команды и стал лучшим бомбардиром в ее истории, обогнав Александра Кержакова.

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