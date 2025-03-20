Агент о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Поздравляю всех любителей футбола в России с этим историческим событием! Артем останавливаться на достигнутом не собирается»

36-летний нападающий принял участие в товарищеском матче сборных России и Гренады (5:0). Он забил 31-й гол в составе национальной команды и стал лучшим бомбардиром в ее истории, обогнав Александра Кержакова.
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