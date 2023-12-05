Сотрудника колонии будут судить за передачу запрещенных предметов заключенным

21-летнего инспектора группы безопасности исправительной колонии № 7 УФСИН по Забайкальскому краю будут судить за взяточничество и передачу запрещенных предметов заключенным, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
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