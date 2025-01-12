Историк Бондаренко: Украина начинает гитлеровскую реформу образования

На Украине начинают гитлеровскую реформу образования, ее суть состоит в том, что старшеклассникам вдвое уменьшат количество обязательных предметов, написал кандидат исторических наук и политолог Кость Бондаренко в телеграм-канале.
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