Простилась с Градским, Кунгуровым и первой любовью. Потери скрывающей семью Дины Гариповой

Девочка из семьи медиков с шести лет занималась вокалом и достигла на этом поприще колоссальных успехов — чего только стоит участие Дины Гариповой в «Евровидении»! В последнее же время масштабы деятельности артистки сократились, что напрямую связано с ее личной жизнью.