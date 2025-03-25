Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Больше х....в в своей ж...е? Узкие они такие))))Гудков о боязни п...
  • Анна Романова
    Ну это же луженая, проштампованная шлюха, губенки тренированная. Как не стыдно писать о такой твари.Подруга модели Ко...
  • Traveller
    А кто это? На первом фото слева вообще баба Яга.Ольга Орлова раск...

Простилась с Градским, Кунгуровым и первой любовью. Потери скрывающей семью Дины Гариповой

Простилась с Градским, Кунгуровым и первой любовью. Потери скрывающей семью Дины Гариповой

Девочка из семьи медиков с шести лет занималась вокалом и достигла на этом поприще колоссальных успехов — чего только стоит участие Дины Гариповой в «Евровидении»! В последнее же время масштабы деятельности артистки сократились, что напрямую связано с ее личной жизнью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх