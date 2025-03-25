Простилась с Градским, Кунгуровым и первой любовью. Потери скрывающей семью Дины Гариповой

Девочка из семьи медиков с шести лет занималась вокалом и достигла на этом поприще колоссальных успехов — чего только стоит участие Дины Гариповой в «Евровидении»! В последнее же время масштабы деятельности артистки сократились, что напрямую связано с ее личной жизнью.
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