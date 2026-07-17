Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Армия России продолжает наносить удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины (ВИДЕО)

Армия России продолжает наносить удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины (ВИДЕО)

Армия России продолжает наносить удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины. Высокоточным авиационным оружием и ударными беспилотниками в портах Одесса и Черноморск поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии