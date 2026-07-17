Армия России продолжает наносить удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины (ВИДЕО)

Армия России продолжает наносить удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины. Высокоточным авиационным оружием и ударными беспилотниками в портах Одесса и Черноморск поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ.