Dell резко увеличила прибыль в 1-м квартале этого фингода

Американский производитель компьютеров и другой IT-техники компания Dell сообщила, что за 1-й квартал 2024 финансового года их чистая прибыль достигла $955 млн по сравнению с $578 млн за 1-й квартал прошлого финансового года.
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