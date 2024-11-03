Сергей Лазарев о своем прыжке в «Ну-ка, все вместе!» и Льве Рудине, который вернется в шоу: «Куда уж без него»

В минувшую пятницу в шоу «Ну-ка, все вместе!» глава сотни Сергей Лазарев удивил публику, прыгнув со своего места ради того, чтобы нажать на кнопку фониатра Льва Рудина.
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