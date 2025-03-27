На Ямале хотят повысить сознательность владельцев домашних животных

Соответствующие изменения внесут в региональный закон «Об административных правонарушениях». Нововведения коснутся двух ключевых аспектов: обязательной регистрации питомцев и предотвращения их самостоятельного выгула.
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