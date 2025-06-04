Владелец автосервиса раскрыл, какой на самом деле ресурс у китайских роботов Haval, Chery и Geely

Споры о роботизированных коробках передач не утихают в автомобильном сообществе. Для одних водителей они стали символом комфорта и экономии, тогда как другие сталкиваются с постоянными ремонтами и скрытыми недостатками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии