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Кадеты, листья и «Веселушки»: Депутат Татьяна Марченко отчиталась о работе в округе № 22

Кадеты, листья и «Веселушки»: Депутат Татьяна Марченко отчиталась о работе в округе № 22

ИРКУТСК, 5 октября, ФедералПресс. В избирательном округе № 22 города Иркутска завершилась серия осенних мероприятий, организованных при содействии депутата городской Думы Татьяны Марченко.

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