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Регионы России

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Минтруд России делает ставку на искусственный интеллект для повышения эффективности рынка труда

Минтруд России делает ставку на искусственный интеллект для повышения эффективности рынка труда

Российский рынок труда, характеризующийся рекордно низким уровнем безработицы, содействует активному внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) для решения задачи дефицита квалифицированных специалистов.

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