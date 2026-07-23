Минтруд России делает ставку на искусственный интеллект для повышения эффективности рынка труда

Российский рынок труда, характеризующийся рекордно низким уровнем безработицы, содействует активному внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) для решения задачи дефицита квалифицированных специалистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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