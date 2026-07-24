Эксперт Якубович объяснил, что частое появление политика на телеэкранах создает у зрителей ощущение доверия

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24 рассказал, что регулярное появление политика на телеэкране может повысить его узнаваемость и создать у зрителей ощущение доверия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии