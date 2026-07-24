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Эксперт Якубович объяснил, что частое появление политика на телеэкранах создает у зрителей ощущение доверия

Эксперт Якубович объяснил, что частое появление политика на телеэкранах создает у зрителей ощущение доверия

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24 рассказал, что регулярное появление политика на телеэкране может повысить его узнаваемость и создать у зрителей ощущение доверия.

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Комментарии
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Misha Glusch
данунах? слава богу, что я этот телеэкран не смотрю уже лет пять...
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