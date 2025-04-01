Экс-продюсер SHAMAN Яковлев высказался о его отношениях с Мизулиной

Первый продюсер SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) музыкант Александр Яковлев в интервью NEWS.ru сообщил, что рад за своего бывшего подопечного, на днях официально объявившего о серьезных отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.