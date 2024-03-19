Когда собор Нотр-Дам будет полностью восстановлен и какова стоимость работ

Собор Нотр-Дам может быть восстановлен к концу этого года после пожара, произошедшего в 2019 году. Стоимость реконструкции оценивалась в 700 миллионов евро, и сотни специалистов упорно трудились над восстановлением исторического памятника, символа Парижа.
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