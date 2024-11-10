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Царьград

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В Крыму назвали слова советника Трампа о полуострове "смелым признанием"

В Крыму назвали слова советника Трампа о полуострове "смелым признанием"

Смирнов оценил слова Ланца об отказе возвращать Крым УкраинеНедавно старший советник Трампа Брайан Ланца заявил, что Украина окончательно потеряла Крым и потому новая администрация США не поддержит идею Киева о возвращении полуострова.

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