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Новости Липецка

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Дело Павла Дурова в России: от обвинений в терроризме до угрозы пожизненного срока. Полная картина

Дело Павла Дурова в России: от обвинений в терроризме до угрозы пожизненного срока. Полная картина

ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии террористической деятельности из-за недостаточной модерации в Telegram, где продолжают работать каналы, подконтрольные украинским спецслужбам и экстремистским организациям.

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