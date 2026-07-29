Дело Павла Дурова в России: от обвинений в терроризме до угрозы пожизненного срока. Полная картина

ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии террористической деятельности из-за недостаточной модерации в Telegram, где продолжают работать каналы, подконтрольные украинским спецслужбам и экстремистским организациям.
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