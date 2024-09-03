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Сомнолог Ковальзон: сон без пижамы грозит развитием простуды

Сомнолог Ковальзон: сон без пижамы грозит развитием простуды

Сон в пижаме или ночной рубашке более привычен с учетом российского климата. Отсутствие одежды во время сна может спровоцировать развитие простудных заболеваний, рассказал ИА НСН председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.

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