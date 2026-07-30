«Не так дорого, как в Москве»: как семейство Плющенко меняет Россию на бакинский дом «по акции»

..От хороших людей не убегают, ищите причину в себе. Поясните на примере кто так достал убежавших "культурных" людей, ну хотя бы Пугачёву.

ВЕРА Башмакова

Почему слово "культурных" пишете в кавычках? Достало правительство, которое начало бессмысленную войну, где погибло уже более миллиона человек и которую правительство намерено продолжать /если найдутся идиоты, которые туда пойдут/ и заселило страну дикими азиатами. А свою родину, место, где родился, помнят и любят все. О газовой стране без газа и направлениях без дорог говорили миллионы раз, о страшном воровстве, в том числе и у армии, знают все, говорить бесполезно. Россия заканчивается. ИМХО, надо успеть выехать.