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«Не так дорого, как в Москве»: как семейство Плющенко меняет Россию на бакинский дом «по акции»

«Не так дорого, как в Москве»: как семейство Плющенко меняет Россию на бакинский дом «по акции»

На фестивале Dream Fest в Баку прозвучала фраза, ставшая исчерпывающей характеристикой современного «патриотизма» отечественного шоу-бизнеса.

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Комментарии
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ВЕРА Башмакова
Да, навязчивость  и отсутствие  чувства  собственного достоинства  прямо-таки  национальные  черты россиян.
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1 м.
Геннадий Бережнов
..От хороших людей не убегают, ищите причину в себе. Поясните на примере кто так достал убежавших &quot;культурных&quot; людей, ну хотя бы Пугачёву.
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1 м.
ВЕРА Башмакова
Почему  слово &quot;культурных&quot;  пишете  в  кавычках?  Достало  правительство, которое начало бессмысленную войну, где погибло уже более  миллиона человек  и  которую правительство намерено продолжать /если найдутся  идиоты, которые туда пойдут/  и заселило  страну дикими азиатами.  А свою родину, место, где родился,  помнят  и любят все. О газовой  стране без газа и направлениях без дорог говорили  миллионы  раз, о  страшном  воровстве, в том  числе  и у армии, знают все,  говорить  бесполезно. Россия заканчивается.  ИМХО,  надо  успеть выехать.
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1 м.