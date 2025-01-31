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«Поймал птицу удачи». Житель Дальнего Востока выиграл миллиард рублей в лотерею. Как ему это удалось?

«Поймал птицу удачи». Житель Дальнего Востока выиграл миллиард рублей в лотерею. Как ему это удалось?

Россиянин стал победителем лотереи «Новогодний миллиард» от «Русского лото» — выигравший миллиард рублей житель Дальнего Востока уже обратился к организаторам и начал процесс оформления выдачи денежных средств, сообщили в «Столото».

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