«Поймал птицу удачи». Житель Дальнего Востока выиграл миллиард рублей в лотерею. Как ему это удалось?

Россиянин стал победителем лотереи «Новогодний миллиард» от «Русского лото» — выигравший миллиард рублей житель Дальнего Востока уже обратился к организаторам и начал процесс оформления выдачи денежных средств, сообщили в «Столото».
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