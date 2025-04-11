МВД: мошенники крадут деньги у россиян, предлагая «ускорить интернет»

Мошенники продолжают активно использовать схему, при которой «менеджер» провайдера звонит, расспрашивает о качестве связи, а затем предлагает ускорить интернет, сообщили в Telegram-канале киберполиции МВД РФ.
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