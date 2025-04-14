«19:0» - ПВО хуситов обновила статистику противостояния американским БПЛА MQ-9 Reaper

Иллюстративное изображениеЙеменские повстанцы продолжают демонстрировать эффективность своей ПВО. Командование группировкой «Ансар Алла» сообщает о том, что в провинции Хадджа Йемена был сбил очередной американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.