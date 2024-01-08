Связь пути выброса плазмы на Солнце с космической погодой: оценки ученых Евгения КомароваИсследователи из Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН первыми в мире представили детальное описание тепловых процессов внутри протуберанцев — выбросов раскаленной солнечной плазмы, отдаляющихся от поверхности Солнца.
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