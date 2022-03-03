Свежий фейк от СМИ США: Лукашенко сдал планы Путина по захвату Приднестровья

По сообщениям западных СМИ, в репортаже белорусского ТВ о заседании государственного Совбеза, "возможно, непреднамеренно" показали, что Россия планирует расширить "зону боевых действий", вторгнувшись в Молдавию с целью "захватить Приднестровье".