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Свежий фейк от СМИ США: Лукашенко сдал планы Путина по захвату Приднестровья

Свежий фейк от СМИ США: Лукашенко сдал планы Путина по захвату Приднестровья

По сообщениям западных СМИ, в репортаже белорусского ТВ о заседании государственного Совбеза, "возможно, непреднамеренно" показали, что Россия планирует расширить "зону боевых действий", вторгнувшись в Молдавию с целью "захватить Приднестровье".

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