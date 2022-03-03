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Сергей ЧЕРКАС: Если бы сборная России играла в Пекине, как СКА, то и у финнов не было бы шансов в финале

Сергей ЧЕРКАС: Если бы сборная России играла в Пекине, как СКА, то и у финнов не было бы шансов в финале

Хоккей. Кубок Гагарина. Экспертиза СКА начал путь в Кубке Гагарина-2022 с разгромной победы над минским «Динамо».

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