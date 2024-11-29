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Министр обороны РФ прилетел на встречу с военно-политическим руководителем КНДР

Во время визита запланирован ряд двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководителя республики, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

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