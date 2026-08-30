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Каким должно быть меню школьника, или Почему яблоко лучше сока

Каким должно быть меню школьника, или Почему яблоко лучше сока

Каждое утро тысячи родителей задаются одним и тем же вопросом: что положить ребенку в портфель, чтобы он не проголодался на уроках.

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