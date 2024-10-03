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Петербургский дневник

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Треть опрошенных туристов заявили, что выбирают один и тот же отель по привычке

Только каждый пятый турист всегда выбирает новое место размещения Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, по какой причине они возвращаются в одни и те же гостиницы и номера, сообщает OneTwoTrip.

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