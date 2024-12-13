Вспыхнули игрушки и горючие вещества. Чем осложнялось тушение пожара в Барнауле?

На месте крупного пожара на 9-ом Заводском проезде до сих пор продолжаются работы Спасатели продолжают работать на месте крупного пожара на 9-ом Заводском проезде в Барнауле, из-за которого вечером 12 декабря без электричества остались 62 тысячи человек.