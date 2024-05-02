На трёх улицах Рязани отключили холодную воду

Ограничения связаны с ремонтом на водопроводе и будут длиться до 17:30. Без воды остались следующие адреса: улица Зубковой, дом №6 корпус 1; улица Новосёлов, дома №№10, 12, 14/16; улица Советской Армии, дома №№18, 18 (ГБУ РО ГДП №2), а также с №20 по №26 (чётные) и №28/7 (МБУ СШОР «Юпитер»).