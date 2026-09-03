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В июле центробанки купили 23 тонны золота

Уровень чистых закупок золота мировыми центробанками в июле 2026 года составил 23 тонны, следует из данных World Gold Council.

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