В Киеве понадеялись получить 18 миллиардов евро от Евросоюза в январе 2023 года

Киев надеется получить первый транш финансовой помощи Европейского союза уже в январе 2023 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с первым замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, которая прошла в украинской столице.
Киев надеется получить первый транш финансовой помощи Европейского союза уже в январе 2023 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с первым замглавы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, которая прошла в украинской столице.
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