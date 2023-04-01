Как Россия переиграла Запад ещё больше десяти лет назад

Неплохо бы в понедельник зарядиться бодростью на всю неделю! Вот я и подумал, почему бы нам не поговорить о том, как правительство сумело приготовить страну к экономическому противостоянию ещё тогда, когда среднестатистический «либерал» (в кавычках, потому что речь о тех, кого сегодня принято понимать под словом «либерал», а не о настоящих либералах)… когда среднестатистический «либерал» ещё только впервые, робко подавал свой голосок за расхитителя школьных донатов, революционера и… ну, вы знаете.